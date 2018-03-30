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Sky: Юлия Скрипаль может есть и пить

Происшествия
30 марта, 10:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, марта. /ТАСС

В четверг корпорация Би-би-си сообщила, что россиянка находится в сознании и может говорить

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ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Пострадавшая в Великобритании дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, россиянка Юлия Скрипаль, может принимать пищу и пить. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News.

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Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Ранее в четверг вещательная корпорация Би-би-си информировала, что Юлия Скрипаль находится в сознании и может говорить. В районной больнице Солсбери подтвердили, что ее состояние "быстро улучшается", более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля, продолжает оставаться "критическим, но стабильным".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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