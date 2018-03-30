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Столичный главк МЧС опровергает информацию о пожаре на территории Донского монастыря

Происшествия
30 марта, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Представитель монастыря также подтвердил, что информация о возгорании является ложной

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Столичное управление МЧС опровергло информацию о возгорании на территории Донского монастыря в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

"От очевидца в 10:20 на телефон службы "112" поступило сообщение о том, что он якобы наблюдает черный дым со стороны Донского монастыря. По прибытии пожарных расчетов никаких признаков возгорания обнаружено не было, информация ложная. Вызов не подтвердился", - сообщили в ведомстве.

"У нас ничего не горит", - сказал в свою очередь ТАСС представитель монастыря.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что очевидцы якобы видели черный дым около Донского монастыря.

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