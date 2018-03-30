Экс-директора "Уральских пельменей" подозревают в злоупотреблении полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора творческого коллектива "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при руководстве коллективом с причинением ущерба в размере 173 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС адвокат творческого коллектива Евгений Корчаго.

"В настоящее время в отношении Сергея Нетиевского Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено в уголовное дело по части 2. ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", он является подозреваемым. Эта статья предусматривает ответственность за злоупотребление должностным лицом организации - генеральным директором - полномочиями вопреки интересам организации с причинением существенного ущерба. В данном случае сумма - в районе 173 млн рублей", - сказал Корчаго.

По его словам, Нетиевский, будучи генеральным директором ООО "Уральские пельмени", куда входила вся команда и где создались все программы, продавал права на контент через подконтрольные ему юридические лица.

"Он создал несколько подконтрольных ему юридических лиц - в одном из них он был 100% участником, в другом - 50%. И через эти подконтрольные лица он заключал договоры на продажу программ, точнее прав на выпуск программ, получал за них деньги. А вся остальная команда получала лишь гонорары и не получала денег, которые они должны бы ли бы получать по закону, если бы контракты были заключены напрямую с творческим объединением", - пояснил Корчаго.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области от комментариев пока воздержались "в интересах следствия". В пресс-службе Сергея Нетиевского ТАСС сообщили, что официальных сведений о возбуждении дела они не имеют, но данные действия связывают с тем, что 23 марта Нетиевский отсудил у творческого коллектива права на архив шоу.

"Каким образом бывшие коллеги претендуют на плоды его продюсерского труда, если они как продюсеры ничего не делали, а приезжали в Москву только на съемки, как актеры и авторы, а всю остальную работу по созданию телевизионной программы делала компания "Идея Фикс Медиа" [создатель продюсерской компании - Нетиевский]? Адвокаты Нетиевского полагают, что это Евгений Орлов и представители коллектива распространяют эту информацию с целью оказания давления на Нетиевского в решении корпоративных споров и ухода от ответственности Орлова за свои действия", - добавили в пресс-службе Нетиевского.

О конфликте "Уральских пельменей"

В конце прошлого года актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск к бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому о взыскании 28,3 млн рублей. В материалах Арбитражного суда Свердловской области отмечается, что актеры просят признать одну из сделок с Нетиевским недействительной.

О конфликте внутри коллектива известно с 2015 года. Весной 2016 года бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев. Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу "Уральские пельмени". В декабре 2016 года коллектив выбрал руководителем Андрея Рожкова.

"Уральские пельмени" - творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.