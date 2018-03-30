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В Кемеровской области сняли введенный из-за пожара в ТЦ режим ЧС

Происшествия
30 марта, 11:18 UTC+3

Глава МЧС Владимир Пучков отметил, что первый этап обследования ТЦ "Зимняя вишня" при помощи мобильно-диагностического комплекса "Струна" завершен

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня", снят в Кемеровской области. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министр отметил, что на данный момент приоритет работы - выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи.

Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации. "Здание торгового центра мы передали администрации города Кемерово, я попрошу обеспечить его круглосуточную охрану", - сказал Пучков, отметив, что первый этап обследования ТЦ при помощи мобильно-диагностического комплекса "Струна" завершен. "Понятно, что здание подлежит сносу, но я попрошу еще раз дополнительно провести проверку с составлением необходимых актов и других документов", - сказал Пучков.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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