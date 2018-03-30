Суд отказался заменить Павленскому штраф на исправительные работы за поджог двери ФСБ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в пятницу отказался заменить штраф в 500 тыс. рублей художнику-акционисту Петру Павленскому, осужденному за поджог входной двери главного здания ФСБ на Лубянке на иной вид наказания, не связанный с лишением свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении представления судебного пристава о замене штрафа на иной вид наказания отказать", - сказала судья Татьяна Шанина.

Пристав просил заменить наказание в связи с невыплатой штрафа Павленским.

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил из канистры бензином и поджег входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице. В июне 2016 года Мещанский суд приговорил его к штрафу в 500 тыс. рублей. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск ФСБ на сумму 481 тыс. рублей о компенсации причиненного ущерба.

Акции Павленского

Скандальную известность в России Павленский получил после ряда своих акций: в октябре 2014 года обнаженный художник отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, в ноябре 2013 года он разделся на Красной площади и прибил себя к брусчатке рядом с Мавзолеем, а летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot.

Павленский в 2017 году вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело об избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

16 октября прошлого года Павленский поджег вход в филиал Banque de France на площади Бастилии в Париже, его супруга, сообщали местные СМИ, была причастна к поджогу. Фасаду здания был нанесен значительный ущерб. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, поставивший под угрозу жизни людей, наказуем сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до €150 тыс. Французская прокуратура предъявила Павленскому обвинение по статье об уничтожении чужой собственности методом, представляющим опасность для других людей.