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В комитете по здравоохранению Петербурга прошли обыски

Происшествия
30 марта, 12:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, марта. /ТАСС

По данным региональных СМИ, изымались документы, а также электронные носители с информацией, связанной с заключением госконтрактов с компанией "Стройреанимация"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в четверг провели обыски в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета, следственные действия проводились в отделе развития учреждений здравоохранения.

"Факт [обысков] подтверждаем. Что конкретно изымали, не могу вам сказать, но работали в отделе развития учреждений здравоохранения. Работе комитета это не помешало, мы работаем в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

По информации региональных СМИ, оперативные мероприятия в комитете проводили представители службы по борьбе с терроризмом регионального УФСБ. Изымались документы, а также электронные носители с информацией, связанной с заключением госконтрактов с компанией "Стройреанимация".

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