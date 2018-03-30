Замглавы ГУ МЧС Бурятии арестован за взятку при решении вопросов пожарного мониторинга

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца замначальника ГУ МЧС Бурятии Дмитрия Унагаева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Задержанному накануне заместителю начальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Дмитрию Унагаеву сегодня предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По ходатайству следователя суд арестовал его на 2 месяца", - сообщает СК в своем телеграм-канале.

По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тыс. рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").