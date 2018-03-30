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Сотрудник МЧС Саратовской области подкупил проверяющего iPhone 6

Происшествия
30 марта, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело за взятку

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ТАСС, 30 марта. Глава экспертного учреждения противопожарной службы Саратовской области подозревается в даче взятки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Начальник экспертного учреждения противопожарной службы Саратовской области подозревается в даче взятки в виде телефона iPhone 6 проверяющему из вышестоящего ведомства, чтобы тот не вносил в акт проверки ряд выявленных нарушений", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело. Также расследуется уголовное дело в отношении получателя взятки, добавили в СК.

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