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В Твери возбудили уголовное дело из-за падения кирпича на ребенка с крыши жилого дома

Происшествия
30 марта, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Восьмилетнюю девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после падения кирпича на голову восьмилетнего ребенка в Твери. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.

"Заволжским межрайонным следственным отделом по Твери возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего на восьмилетнюю девочку упал фрагмент кирпича с кровли жилого дома. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание жилищного фонда в соответствии с требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей", - сказали там.

Как ранее сообщал ТАСС, восьмилетняя девочка проходила по тротуару вдоль жилого дома в Твери, где на нее упал фрагмент кирпича с крыши. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

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