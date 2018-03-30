В Твери возбудили уголовное дело из-за падения кирпича на ребенка с крыши жилого дома

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после падения кирпича на голову восьмилетнего ребенка в Твери. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.

"Заволжским межрайонным следственным отделом по Твери возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего на восьмилетнюю девочку упал фрагмент кирпича с кровли жилого дома. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание жилищного фонда в соответствии с требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей", - сказали там.

Как ранее сообщал ТАСС, восьмилетняя девочка проходила по тротуару вдоль жилого дома в Твери, где на нее упал фрагмент кирпича с крыши. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.