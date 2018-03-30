Эксперт: дети при пожаре в торговом центре в Кемерове вели себя правильно

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Дети во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове соблюдали все правила безопасности. Такую оценку дал глава департамента госполитики в сфере общего образования Андрей Петров.

"Идет следствие, но первые оценки, как вели себя, в частности, дети, что основные навыки поведения в чрезвычайной ситуации при пожаре они знали и вели себя правильно. Другой вопрос, что там оказались непреодолимые препятствия, это вопрос не к детям и не к урокам ОБЖ, а к другим людям", - отметил Петров.

По его словам, курс ОБЖ в школе можно было бы усилить, однако и сейчас с этим предметом обстоит дело хорошо. "У нас хорошие курсы, мы работаем вместе с МЧС в области разработки содержания этих курсов", - указал глава департамента.

Он также добавил, что недавно в регионы направили новый паспорт комплексной безопасности в образовательных организациях. "Он разослан во все наши учреждения, и с 1 марта он должен быть реализован. Существует очень строгая процедура приемки образовательных организаций к 1 сентября. Участвует межведомственная комиссия, в которую входят Росгвардия, МЧС, Роспотребнадзор, и все проверяется тщательным образом", - уточнил Петров.

"Трагедия заставит задуматься еще раз над необходимостью выполнения достаточно простых правил", - заключил он.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.