Двое жителей Подмосковья осуждены на пять лет за мошенничество с продажей деревянных домов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы осудил на пять лет двоих жителей Подмосковья за мошенничество с продажей деревянных домов.

Как сообщили в столичной прокуратуре, суд и следствие установили, что Александр Граф и Иван Рогозин с 2011 года по 2016 год создали несколько компаний - ООО "Русский Лес", "АФК Строй", "АФК Строй русский лес", ЗАО "АФК Комплект", ООО "РМДС", "МДС.РУ", АО "Биллионариум" - и разместили в интернете ложную информацию о наличии собственного деревообрабатывающего производства (изготовление оцилиндрованного бревна), предлагая гражданам услуги по проектированию и строительству домов.

"Для поиска покупателей сообщники намеренно занижали стоимость работ, проводили разнообразные рекламные акции", - сообщили в прокуратуре. Всего от их действий пострадали 15 человек, которым причинен ущерб на 8 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки после коллективного заявления прокурору Москвы Владимиру Чурикову на личном приеме в администрации президента РФ.

Суд признал 43-летнего Александра Графа и 38-летнего Ивана Рогозина виновными по 15 эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размере.