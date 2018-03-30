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В Чехии вандал уничтожил памятник русским воинам

Происшествия
30 марта, 17:03 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 30, марта. /ТАСС

Злоумышленник распилил деревянный православный крест, установленный в память о погибших солдатах в Итальянском походе 1799 года

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ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. Православный крест, установленный неподалеку от Праги на месте захоронения русских солдат, участвовавших в победоносном Итальянском походе 1799 года под командованием Александра Суворова, уничтожил в пятницу пьяный вандал. Об этом сообщила журналистам представитель республиканской полиции Михаэла Рихтерова.

"Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, распилил выполненный из дерева православный крест, установленный в память о погибших от ран русских солдатах генерала Суворова, армия которого возвращалась через чешскую территорию на родину после победы над французами в Северной Италии", - рассказала Рихтерова.

Православный крест, вырезанный из дерева, был воздвигнут на месте захоронения российских воинов по инициативе чешской общественности. Он был освящен 3 февраля 2018 года. Его установили на месте разрушенной часовни, сооруженной на кладбище суворовских солдат в 18-19 веков.

Православный крест, который уничтожил вандал, находился в собственности чешского Национального института памятников. Предполагается, что он будет восстановлен.

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