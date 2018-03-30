Для оценки состояния сгоревшего здания ТЦ "Зимняя вишня" привлекли экспертов

КЕМЕРОВО, 30 марта. /ТАСС/. Эксперты дадут заключение по состоянию здания торгового центра (ТЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове, где 25 марта при пожаре погибли 64 человека. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в администрации города.

Пожар произошел на четвертом этаже ТЦ. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, в том числе 27 детей. На месте завершили аварийно-восстановительные работы, здание передали администрации города.

"Для подготовки заключения о состоянии здания привлечена экспертная организация, работают специалисты", - уточнили в администрации.

Как сообщалось, ранее здание обследовали специалисты МЧС с помощью диагностического комплекса "Струна", предназначенного для оценки степени повреждения зданий после различных катастроф. Источник в оперативном штабе сообщил ТАСС, "предварительно, та часть здания, где был пожар [где предположительно началось возгорание] - аварийная".

Как передает корреспондент ТАСС, со здания снимают вывески с названием ТЦ, а также магазинов, на месте работает спецтехника. В администрации пояснили, что здание вывели из эксплуатации. "По сводке гидрометцентра, сегодня ожидается сильный ветер до 27 м/с. Принято решение демонтировать [вывески]", - уточнили в администрации.

Возле "Зимней вишни" по-прежнему находится стихийный мемориал в память о погибших, люди продолжают нести цветы. Возле мемориала прошел молебен.