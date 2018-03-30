После пожара в Кемерове в торговых центрах на Юге России проводят учения

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Проверки и учения в торговых центрах южных регионов РФ, которые проводят после пожара в Кемерове, уже выявили многие нарушения: от закрытых эвакуационных выходов до неработающих сигнализаций. Власти регионов заявляют, что тренировки будут идти до устранения всех недочетов. Эксперты указывают, что часть зданий торговых центров изначально построили для других целей, они не приспособлены для пребывания большого числа людей, но адаптировать их возможно.

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта произошел пожар. По последним данным, в результате произошедшего погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек. Генеральная прокуратура РФ дала поручение проверить торгово-развлекательные центры и другие организации, учреждения с массовым пребыванием людей. Проверки ведут с участием специалистов МЧС.

Проверки на практике

В Краснодарском крае, который является одним из лидеров в РФ по соотношению торговых площадей на человека, проводят не просто проверки, а полноценные учения. Посетителей и персонал эвакуируют, пожарные разворачивают рукава, ищут условный пожар и "тушат" его на время. Также оценивают слаженность действий сотрудников проверяемого объекта и МЧС.

"Губернатор Краснодарского края поручил в регионе совмещать все проверки с учениями, поэтому в Краснодаре, например, в день "принимаются" по два объекта: один до обеда, второй после", - пояснили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Окончательные итоги планируют подвести к началу следующей недели, но первые результаты уже есть. "В целом все службы "Моремолла" (один из крупнейших торговых центров Сочи - прим. ТАСС) сработали на оценку "хорошо", и все же появился целый ряд замечаний, которые запротоколированы и будут доведены до руководства ТЦ. Через некоторое время там будет проведена повторная проверка. Тренироваться будем до тех пор, пока все службы каждого торгового центра не будут работать как часы", - написал в своем аккаунте в "ВКонтакте" первый замгубернатора Андрей Алексеенко по итогам одной из проверок.

Также в Сочи руководство торговых центров, согласившись с предложением мэрии, создаст пожарные дружины из сотрудников.

Учения проводят в некоторых торговых и развлекательных центрах Ростовской области и Крыма. В Ростове-на-Дону корреспондент ТАСС посетил одну из таких проверок, которую проводили в одноэтажном торговом центре, где есть также кинотеатр, детская комната. В начале включили экстренное оповещение, но предупредили, что тревога учебная. Оценивалось, насколько быстро родители с детьми оберутся и отправятся к выходу, а также возможность персонала помочь посетителям покинуть комплекс.

По данным областного правительства, такие тренировки решили проводить не реже раза в три месяца в каждом ТЦ региона. Для Ростовской области это важно, поскольку здесь недавно также произошли несколько крупных пожаров. Например, в сентябре 2017 года обгорела гостиница Torn House, погибли два человека, 8 октября произошел пожар на крупнейшем ростовском оптово-розничном рынке "Восточный" на площади 6 тыс. кв. м.

Без огнетушителей и сигнализаций

В Волгограде в четверг выявили первые серьезные нарушения. Как сообщила ТАСС старший помощник облпрокурора Оксана Черединина, в трех из четырех кинозалов ТЦ "Семь звезд" пожарная сигнализация отсутствует, в четвертом она есть, но не работает. Сейчас собственники устраняют нарушения, но прокуратура все равно будет настаивать на привлечении виновных к административной ответственности.

В Севастополе по поручению губернатора Дмитрия Овсянникова организовали десять специальных межведомственных групп, которые в ближайшие выходные проверят места массового пребывания людей. А сразу после трагедии в Кемерове проверку городских торговых центров начали активисты Общероссийского народного фронта.

"Выявили закрытые пожарные выходы, ключей на момент проверки у охранников не было. Мы, конечно, поставили руководство этих центров в известность, чтобы они устранили [недочеты], будем и дальше проводить такие проверки, чтобы помочь властям выявить эти недостатки, чтобы подобной трагедии не случилось у нас", - рассказал ТАСС сопредседатель регионального отделения ОНФ Владимир Немцев.

В ходе проверок торговых центров Адыгеи сотрудники МЧС высказывали претензии к работникам комплексов, которые недостаточно хорошо знали правила пожарной безопасности, неперезаряженным огнетушителям, системам оповещения. По путям эвакуации замечаний не было.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Ростовской области Игоря Тягненко, самые частые нарушения в уже проверенных ТЦ - отсутствие указателей выхода, огнетушителей, загроможденность путей эвакуации, также есть замечания по работе систем пожаротушения.

"Мы проверяем пути эвакуации, исправность систем. Если нет огнетушителя - можно сказать, что он [торговый центр] полностью удовлетворяет [требованиям безопасности]? Нет. Но на любом объекте обязательно найдется, что или где-то таблички выхода нет, или огнетушителя нет", - пояснил он журналистам.

От чего зависит безопасность

"Думаю, что после серьезных проверок, которые сейчас начались, пойдут закрытия [некоторых ТЦ]. Дело в том, что если производственные помещения перестраивались под торговые центры, однозначно нормы пожарной безопасности не соблюдены. Там узкие пролеты, коридоры, возможно, не предусмотрены вообще запасные выходы", - считает председатель общественной организации "Союз строителей Волгоградской области" Алексей Цуканов.

Директор саморегулируемой организации "Астраханские строители" Равиль Умеров уверен, что безопасность зависит не столько от планировки здания, сколько от действий его владельцев.

"Один из крупнейших ТЦ Астрахани - это ТЦ "Три кота", он построен на базе трикотажного комбината. Но это одноэтажное промышленное здание, пролеты там очень большие, высота хорошая, много выходов <…> С точки зрения обеспечения текущей пожарной безопасности - наличия указателей, противопожарных инструментов, огнетушителей и так далее, - это все зависит от собственника", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как сообщил замруководителя ГУ МЧС по Адыгее Андрей Колесник, в республике два из 18 торговых центров размещены в зданиях, которые строили для других целей. "Их мы проверили в первую очередь <…> Как и в предыдущих проверках, к этим ТЦ возникли вопросы режимного характера, серьезных нарушений пока не выявлено. В кратчайшие сроки на контроле у МЧС и прокуратуры эти замечания будут устранены", - уточнил он.

Председатель совета союза "Строители Ростовской области" Алексей Костин отметил, что вопрос, скорее всего, не в том, как центр проектируется или строится - на этих этапах за всем тщательно наблюдают различные надзорные органы, а в том, что люди закрывают глаза на нарушения.

"Все эти катаклизмы [нарушения правил безопасности] происходят из-за того, что у нас в процессе эксплуатации все это [правила безопасности] забывается. Народ берет деньги и закрывает глаза на все нарушения. Надо ужесточить на уровне эксплуатации и содержания этих объектов. Если есть [массовое] пребывание людей, то это объекты с повышенной опасностью", - добавил Костин.