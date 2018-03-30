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В Петербурге заочно арестовали бывшего президента Балтийского банка

Происшествия
30 марта, 18:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, марта. /ТАСС

Олег Шигаев находится в розыске

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Меру пресечения Шигаеву избрали сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России", - сказали в пресс-службе.

С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По версии следствия, бывший президент Балтийского банка в составе группы лиц по предварительному сговору похитил более 33 млн обыкновенных акций ОАО "Балтийский банк", принадлежащих ООО "БТД", на общую сумму более 3 млрд рублей.

В объединенной пресс-службе судов города ТАСС пояснили, что уголовное дело о мошенничестве выделили в отдельное производство из другого уголовного дела. Ранее Шигаева, который сейчас находится в розыске, заочно арестовывали по делу о мошенничестве и легализации денег. Тогда он, по данным следствия, используя служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять решение о выдаче кредитов подконтрольным ему ЗАО "Ижант" и ЗАО "Кассиопея".

С июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур перечислили более 3,37 млрд рублей, которыми, как считает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денег.

Финансовые проблемы начались в Балтийском банке в августе 2014 года, тогда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало оценивать его финансовое положение и приняло решение о санации. Балтийский банк основан в 1989 году. Основными акционерами являются Олег Шигаев и основатель Петербургского агентства недвижимости Андрей Исаев. На 1 июля 2014 года банк занимал 89-е место по активам, 83-е место по размеру собственного капитала и 34-е место по объему средств физлиц.

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