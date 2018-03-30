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Бывшего министра спорта Астраханской области подозревают в злоупотреблении полномочиями

Происшествия
30 марта, 19:07 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 30, марта. /ТАСС

Олег Дементьев нанес ущерб бюджету в размере более 160 тыс. рублей

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АСТРАХАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Бывшего министра физической культуры и спорта Астраханской области Олега Дементьева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила в пятницу ТАСС старший помощник прокурора области Юлия Свитина, по данным следствия, он тратил на поездки в личных целях бюджетные средства.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра не сообщалось в интересах следствия. "Экс-министр физической культуры и спорта Астраханской области обвиняется в совершении четырех преступлений по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Прокуратура области в пятницу направила уголовное дело в Кировский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу", - сказала Свитина.

По данным областной прокуратуры, бывший министр в течение прошлого года выезжал под видом служебных командировок за счет министерства в Москву, Минеральные Воды, Пятигорск и Краснодар по личным нуждам, в том числе в целях отдыха, лечения и проведения досуга. Его действиями причинен ущерб бюджету в размере более 160 тыс. рублей.

Дементьев занимал пост физической культуры и спорта Астраханской области с августа 2010 года, в сентябре прошлого года его уволили. 

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