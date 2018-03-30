Адвокат задержанной в Греции россиянки сообщил, что она опасается за свою жизнь

ТАСС, 30 марта. Гражданка России Мария Ефимова, задержанная в Греции по запросу мальтийских властей, опасается за сохранность своей жизни в случае экстрадиции на Мальту. Об этом, как сообщает в пятницу агентство Reuters, заявил ее адвокат Александрос Папастериопулос.

"Она получила сообщение со словами "вам надо искать защиту" и после этого отправилась в греческую полицию", - рассказал он. При этом адвокат не уточнил, от кого женщина получила послание.

Как сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Греции, диппредставительство с первого дня установило контракт с задержанной россиянкой, а также с ее близкими и адвокатом. "Сейчас прорабатывается вопрос организации встречи с ней. Согласие на это имеется", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что на данный момент жалоб на состояние здоровья от Ефимовой не поступало.

"С самого начала посольство занимается вопросами юридической поддержки Ефимовой, находится на связи с ее отцом и ее супругом, гражданином Греции П. Варнавасом. Он сам позвонил нам", - пояснил представитель дипмиссии.

"На данный момент было сделано все, что возможно в рамках консульской поддержки", - подчеркнул он.

Обстоятельства дела

По данным российского посольства, сейчас женщина содержится в женской тюрьме в городе Фивы, куда была переведена из женского крыла тюрьмы строгого режима "Коридаллос" в Афинах. Как сообщает Рейтер, заседание суда, который рассмотрит запрос Мальты о ее экстрадиции, намечен на 12 апреля.

По данным агентства, власти островного государства объявили ее в розыск за растрату средств банка Pilatus Bank ("Пилатус банк"). Сама россиянка называет обвинения бывшего работодателя ложными и готовит встречный иск за невыплату заработной платы.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что полиция Греции задержала гражданку РФ вечером 19 марта, когда она пришла в участок. Сообщалось, что задержание произошло по запросу Мальты.

Информатор убитой журналистки

Как сообщало ранее агентство Рейтер, задержание россиянки может быть связано с тем, что она передала некие документы журналистке Дафне Каруане Галиции для ее расследования о финансовых махинациях со стороны мальтийского премьер-министра Джозефа Муската и его супруги. 16 октября прошлого года журналистка погибла в результате взрыва автомобиля.

Власти Мальты квалифицировали ее смерть как убийство. Следствие полагает, что ее гибель может быть связана с ее расследованиями о контрабанде топлива из Ливии в Европу. По подозрению в убийстве журналистки, занимавшейся расследованием коррупции, задержаны трое граждан Мальты - Винс Мускат, а также братья Альфред и Джордж Дежорджо. Они не признали своей вины.