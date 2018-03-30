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Экстрадированный в США россиянин Никулин заявил в суде о своей невиновности

Происшествия
30 марта, 20:59 дата обновления: 30 марта, 21:33 UTC+3

Предварительные слушания по делу гражданина РФ могут состояться 2 апреля, заявили в прокуратуре Северного округа штата Калифорния

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© Егор Алеев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Россиянин Евгений Никулин, экстрадированный из Чехии в США, в пятницу предстал перед судом в городе Сан-Франциско (штат Калифорния) и заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель прокуратуры Северного округа штата Калифорния Авраам Симмонс.

"Он предстал перед судом, мы называем это первоначальным появлением, он заявил о своей невиновности", - сказал он. "Планируется, что он опять предстанет перед судом в понедельник [2 апреля]", - добавил Симмонс. Ожидается, что в этот день состоятся предварительные слушания по делу россиянина.

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По словам представителя прокуратуры, "в среду [4 апреля] состоятся слушания по вопросу о содержании его (Никулина) под стражей". В этот день, предположительно, будет рассмотрен вопрос о том, какой будет сумма залога для россиянина. Симмонс отметил, что Никулин "будет находиться под стражей по крайней мере до среды". Где именно, пока официально не уточняется.

Согласно информации в базе суда, интересы Никулина представляла адвокат Габриэла Бишоф. По словам Симмонса, вероятнее всего речь идет о государственном защитнике. Симмонс также сказал, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что Никулин запросил медицинскую помощь после прибытия в США. На заседании присутствовал переводчик Виталий Денисов.

Власти США облиняют Никулина в ряде преступлений, в том числе незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Россиянин был задержан 5 октября 2016 года в Праге. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали представители ФБР.

В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в краже с помощью интернета 3450 долларов, совершенной в 2009 году. В пятницу Министерство юстиции Чехии официально подтвердило, что Никулин был выдан американской стороне.

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