Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"

Происшествия
30 марта, 22:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, марта. /ТАСС

Судно было задержано 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Суд Украины принял решение арестовать российский рыболовецкий сейнер "Норд", задержанный 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе украинской Генпрокуратуры - прим. ТАСС), которым на это судно нарушителя наложен арест", - написала она в Twitter, пообещав "продолжения".

Смотрите также

Экипажу задержанного на Украине крымского сейнера разрешили доставить на борт продукты

Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море

ФСБ возбудила дело против украинских пограничников за угон сейнера из Крыма

Сотрудники посольства РФ посетят экипаж задержанного на Украине сейнера из Крыма

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала судно под российским флагом и экипажем из десяти граждан РФ. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет наложение штрафа или административный арест до 15 суток. Капитану инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до трех лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении украинской Госпогранслужбы по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не досматривала рейс из Москвы
2
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
3
Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
4
"Аэрофлот": действия британцев не соответствуют мировой практике досмотра самолетов
5
Источник: британские власти без оснований провели осмотр самолета "Аэрофлота"
6
Пожар произошел в психиатрической больнице в Ногинске
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники