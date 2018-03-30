Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Суд Украины принял решение арестовать российский рыболовецкий сейнер "Норд", задержанный 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «НОРД», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде... pic.twitter.com/UDK5P2rnYo — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 30 марта 2018 г.

"Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым (структура в составе украинской Генпрокуратуры - прим. ТАСС), которым на это судно нарушителя наложен арест", - написала она в Twitter, пообещав "продолжения".

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала судно под российским флагом и экипажем из десяти граждан РФ. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет наложение штрафа или административный арест до 15 суток. Капитану инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до трех лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении украинской Госпогранслужбы по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.