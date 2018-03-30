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Пожар произошел в психиатрической больнице в Ногинске

Происшествия
30 марта, 22:01 дата обновления: 30 марта, 22:06 UTC+3

По данным источника ТАСС, пожару присвоен второй уровень сложности

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в пятницу в 25-й психиатрической больнице в подмосковном Ногинске, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Возгорание произошло в одной из комнат одного из корпусов размером 40 кв. метров", - сказали в ведомстве. В настоящее время из корпуса, где произошел пожар, все пациенты и персонал эвакуированы и перемещены в соседний корпус.

В корпусе, где началось возгорание, наблюдается сильное задымление. Внутри работают пожарно-спасательные подразделения, которые проверяют все помещения на наличие людей.

По данным источника ТАСС, пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности из пяти возможных. Информации о пострадавших не поступало.

Около месяца назад, вечером 28 февраля, в психиатрической больнице в Ногинске произошло возгорание из-за короткого замыкания в подсобном помещении. Тогда из-за пожара были эвакуированы более 60 человек.

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