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В подмосковном Ногинске полностью ликвидировали пожар

Происшествия
30 марта, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Это было не первое возгорание в больнице, 28 февраля здесь произошло короткое замыкание

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пожар в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске ликвидировали, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в здании 25-й психиатрической больницы, расположенной на улице 8 Марта, дом 14. По предварительным данным, пожар начался на третьем этаже, где располагаются складские помещения (больничные палаты расположены на первом и втором этажах). В этот момент в больнице находились 283 человека, все они были эвакуированы, в том числе 10 лежачих больных и 29 человек персонала. Возгорание локализовали на площади 10 квадратных метров, в 22:07 мск была объявлена ликвидация открытого горения.

В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что персонал больницы обучили правилам пожарной безопасности и эвакуации на случай ЧП, а три корпуса учреждения оборудовали автоматической пожарной сигнализацией "Стрелец", данные которой выведены на пульт пожарно-спасательной части номер 38. Последняя проверка специалистами пожарного надзора в помещении больницы проводилась в январе прошлого года, а пожарно-тактические учения - в декабре 2017-го.

Около месяца назад, вечером 28 февраля, в психиатрической больнице в Ногинске произошло возгорание из-за короткого замыкания в подсобном помещении. Тогда из-за пожара эвакуировали более 60 человек.

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