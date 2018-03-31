Источник: совладельца "Суммы" допросили в рамках трех дел о мошенничестве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и еще несколько человек были допрошены в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Зиявудин Магомедов, а также еще несколько человек, включая его брата, допрошены в Следственном департаменте МВД России в рамках трех уголовных дел, которые были возбуждены по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). На данный момент процессуальный статус Магомедова пока неизвестен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ в рамках уголовных дел провели обыски по 70 адресам.

Официальным комментарием пресс-центра МВД России ТАСС в настоящее время не располагает.

Ранее официальный представитель группы "Сумма" сообщил ТАСС, что Зиявудин Магомедов действительно общался со следственными органами, но это не был допрос, а в компании обыски не проводились.