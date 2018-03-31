Жители нескольких районов Краснодара остались без света из-за аварии на сетях

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Жители нескольких районов Краснодара остались в ночь на субботу без электроснабжения из-за аварии на подстанции, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"Жители нескольких районов оставались около часа без света из-за аварии на сетях", - сказал собеседник.

Другой источник ТАСС уточнил, что произошло аварийное отключение двух подстанций.

"Одну подстанцию включили, электроэнергию половина отключенных потребителей уже получает. Вторую подстанцию вернут в строй в ближайшее время", - рассказал он.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, энергоснабжение будет восстановлено в течение 2-3 часов.

В "Кубаньэнерго" ТАСС подтвердили факт неполадок на сетях, добавив, что в настоящее время электроснабжение потребителям частично возобновлено. Причина нарушения уточняется.