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СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ

Происшествия
31 марта, 7:52 дата обновления: 31 марта, 8:43 UTC+3

По версии следствия, Танзилия Комкова должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания торгового центра

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Материал из 1 страницы
ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По версии следствия, она должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека.

"Да... по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями" - прим. ТАСС)", - ответила Комкова на вопрос судьи о том, предъявлено ли ей обвинение, и по какой статье.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Следствие просит Центральный районный суд Кемерова арестовать Комкову на два месяца. "В суд поступило ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 25 суток, до 25 мая 2018 года", - сказал представить Следственного комитета РФ.

Он объяснил в суде необходимость ареста тем, что, находясь на свободе, Комкова может скрыться. По его словам, сразу после начала следственных действий она уехала из Кемерова в Москву. Были задействованы силы ФСБ, ее доставили принудительно, установлен очевидный факт попытки скрыться", - сказал он. Представитель СК также добавил, что ее показания расходятся с ранее полученными данными, вину она не признает.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что действия экс-чиновницы проверят на предмет коррупции.

В субботу суд также рассмотрит ходатайство следствия об аресте задержанной накануне Юлии Богдановой - генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), в собственности которого находилось здание торгового центра "Зимняя вишня".

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявили обвинения, все пятеро арестованы до 25 мая.

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