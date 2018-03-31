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В Ленинградской области горит складское помещение на площади 200 кв. м

Происшествия
31 марта, 8:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, марта. /ТАСС

Данных о пострадавших не поступало

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Складское помещение горит в поселке Усть-Луга Ленинградской области, огонь распространился на площади 200 кв. м, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Горит складское здание на площади 200 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, сообщение о возгорании поступило около 03:00 мск, однако спустя пять часов, по состоянию на 08:30 мск, площадь пожара остается прежней, продолжается его тушение.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала", - сказала собеседница агентства.

К ликвидации пожара, по данным регионального управления МЧС, привлечено пять единиц техники и 19 сотрудников МЧС.

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