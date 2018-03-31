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ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове открылся до получения разрешения на ввод в эксплуатацию

Происшествия
31 марта, 8:58 дата обновления: 31 марта, 9:10 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 31, марта. /ТАСС

Средства оповещения о пожаре и пожаротушения также не тестировались

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КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня" в Кемерове, пожар в котором 25 марта унес жизни 64 человек, начал работать в 2013 году до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Об этом заявил субботу представитель Следственного комитета РФ в ходе заседания суда по избранию меры пресечения задержанной накануне экс-начальнице инспекции Госстройнадзора региона Танзилии Комковой.

По словам этого представителя, "инспектор был отправлен на осмотр в мае 2013 года и действительно зафиксировал осуществляющееся строительство. Было возбуждено дело об административном правонарушении, о чем формально было сообщено в управление архитектуры (администрации Кемерова - прим. ТАСС)". Он обратил внимание на то, что "инспектор в своих документах неоднократно отмечал, что здание эксплуатируется". "То есть до ввода в эксплуатацию объект функционировал в полной мере", - подчеркнул представитель СК РФ.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Он уточнил, что разрешительные документы руководству ТЦ выдали только в сентябре 2013 года, уточнив также, что инспектор Госстройнадзора провел только визуальный осмотр здания и не проводил оценки пожароопасности материалов, использованных при его отделке, хотя имел право привлечь экспертов для этого. Средства оповещения о пожаре и пожаротушения также не тестировались.

В ходе заседания зачитали протокол допроса сотрудницы управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово Оксаны Костиковой. Из него следует, что городские власти еще в марте 2013 года выявили факт проходящей без разрешения реконструкции здания, в котором оборудовали ТРЦ, и потребовали Госстройнадзор провести проверку.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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