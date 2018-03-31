СК предъявил обвинение гендиректору компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в нарушении требований пожарной безопасности гендиректору компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Юлии Богдановой. По версии следствия, ее действия привели к гибели 64 человек.

"Богданова задержана в качестве подозреваемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности" - прим. ТАСС), ей предъявлено обвинение по этой же статье", - сказал представитель СК. Он попросил суд арестовать обвиняемую до 25 мая.

Следователь также сообщил, что Богданова несколько раз проводила перепланировку торгового центра, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду, "что привело к созданию препятствий на путях эвакуации, а также к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре".

В субботу Центральный райсуд Кемерова также примет решение об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, которая, по версии следствия, должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ "Зимняя вишня".

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлено обвинение, все пятеро арестованы до 25 мая.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.