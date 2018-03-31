Суд арестовал гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова в субботу арестовал на два месяца задержанную по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" генерального директора компании-собственника здания ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову. Ей предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, из-за которого погибли 64 человека.

"Избрать <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 25 суток, то есть до 25 мая", - сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Об аресте ходатайствовал представитель Следственного комитета России. Он указал, что Богданова обвиняется в тяжком преступлении, может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от следствия, в том числе и за пределами России.

В субботу Заводский районный суд Кемерова также рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, так как не приняла мер к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ "Зимняя вишня".

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлено обвинение, все пятеро арестованы до 25 мая.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.