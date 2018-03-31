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Здание сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове признали аварийным

Происшествия
31 марта, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Специалисты обследовали здание мобильным диагностическим комплексом "Стела-П"

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, в котором произошел пожар, по результатам обследования признано аварийным. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

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Здание обследовали мобильным диагностическим комплексом "Стела-П", результаты направили во Всероссийский НИИ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

"По итогам обследования здания ВНИИ ГО и ЧС подготовило заключение, на основании которого здание торгово-развлекательного центра признано аварийным", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание построили в 1968 году, это была кондитерская фабрика. В 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.

 

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