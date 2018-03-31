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Бастрыкин прибыл в Кемерово для расследования обстоятельств пожара в ТЦ

Происшествия
31 марта, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Глава Следственного комитета РФ возложил цветы к народному мемориалу погибшим

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово в связи с расследованием уголовных дел, связанных с гибелью людей на пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", и заверил, что следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам пожара. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По прибытии Александр Бастрыкин направился к народному мемориалу, организованному кемеровчанами у сгоревшего ТРЦ, где возложил цветы и почтил память погибших. Он пообщался с местными жителями, которых заверил, что расследование проводится тщательно и объективно, - сказала Петренко. - Следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам этой трагедии, и все причастные к ней будут установлены, заверил Бастрыкин местных жителей".

Пожар произошел 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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