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Глава госстройнадзора Кузбасса, не запретив работу ТЦ, могла действовать в интересах сына

Происшествия
31 марта, 11:24 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 31, марта. /ТАСС

В ходе судебного заседания по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сообщалось, что он, предположительно, связан с компанией-собственником торгового комплекса - "Кемеровским кондитерским комбинатом"

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КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Экс-руководитель инспекции госстройнадзора по Кемеровской области Танзилия Комкова, задержанная накануне по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", не запретив незаконную эксплуатацию торгового центра, могла действовать в интересах своего сына, предположительно, связанного с компанией-собственником ТЦ - "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК). Об этом говорится в документах по делу, зачитанных в субботу в ходе заседания судьей Центрального районного суда Кемерова Инной Михайленко.

"Комкова, не приняв мер по пресечению эксплуатации здания торгово-развлекательного комплекса, действуя в интересах своего сына, … издала приказ о проведении итоговой выездной проверки, в котором уполномочила начальника отдела строительного надзора на проведение проверки соответствия объекта требованиям проектной документации. Этим же приказом Комкова предписала не привлекать к проверке экспертов, которые могли бы выявить допущенные нарушения при реконструкции объекта", - сказала Михайленко, зачитывая постановление о принятии к производству уголовного дела.

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Она пояснила, что начальник отдела строительного надзора, действуя по указанию Комковой, составил заключение, содержащее недостоверные сведения и разрешившее эксплуатацию ТЦ.

Ранее представитель СК РФ заявил в суде, что реконструкция здания кондитерской фабрики, в которой разместилась "Зимняя вишня", проводилась незаконно, о чем администрация Кемерова уведомила госстройнадзор. Инспекция возбудила административное дело, но впоследствии закрыла его в связи с истечением сроков давности. ТЦ по факту эксплуатировался до получения разрешения на ввод в эксплуатацию - по этой причине не проверялись на пожароопасность материалы, примененные при реконструкции, и не тестировались сигнализация и система пожаротушения, отметил представитель СК.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей. Сгоревшее здание построено в 1968 году и являлось ранее кондитерской фабрикой, в 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив да этажа и проведя перепланировку.

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