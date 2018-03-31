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Работникам консульства РФ в Марселе не удалось встретиться с задержанным болельщиком

Происшествия
31 марта, 11:30 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 31, марта. /ТАСС

При этом в дипучреждении подчеркнули, что готовы оказать россиянину всю необходимую поддержку, выяснить, в чем он нуждается, если необходимо, поменять его адвоката

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ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Российское консульство в Марселе предпринимает шаги для выяснения ситуации с задержанным российским футбольным болельщиком Михаилом Ивкиным. Представителям дипучреждения до сих пор не удалось встретиться с ним, сообщил корреспонденту ТАСС в субботу генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

"После того, как стало известно о задержании российского болельщика Михаила Ивкина, мы предпринимаем действия и выясняем ситуацию. Однако на данный момент нашим представителям, занимающимся этим вопросом, не удалось с ним встретиться, а также получить от французской стороны полную информацию, несмотря на сделанные ей запросы, - сказал консул. - Что касается адвоката задержанного, он пока не сообщил нам, выдвинуты ли против его подзащитного обвинения".

Согласно данным Agence France-Presse (AFP), Ивкину, находящемуся на положении временно задержанного, предъявлены обвинения в "умышленных насильственных действиях в составе группы и нанесении человеку увечий, которые привели к постоянной инвалидности". По сведениям агентства, у пострадавшего "многочисленные повреждения мозга, а также несколько переломов костей".

По данным французского адвоката российского болельщика Луи Доминика Крена, которые приводит AFP, его подзащитный "отрицает совершение им каких-либо насильственных действий и намерен сделать соответствующие заявления по сути дела судебному следователю в ходе следующего допроса".

Как сообщил Молчанов, консульство России "продолжает предпринимать шаги, чтобы встретиться с Ивкиным". "Мы ждем ответа французской стороны. Мы готовы оказать россиянину всю необходимую поддержку, выяснить, в чем он нуждается, если необходимо, поменять его адвоката", - заявил дипломат.

"У нас уже есть определенный опыт работы с российскими болельщиками, которые задерживалась во Франции", - сказал Молчанов. Отвечая на вопросы корреспондента ТАСС он сообщил, что по данному делу никакие объединения российских болельщиков на связь с консульством не выходили.

Инцидент в Марселе

Во время чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе после первого матча сборной России против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" около 30 российских болельщиков, прорвав оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку. Затем драки продолжились в центральной части города. С обеих сторон участвовали несколько десятков человек, французской полиции не сразу удалось пресечь беспорядки.

По информации AFP, россиянин Ивкин, объявленный в общеевропейский розыск, был задержан в Германии вскоре после задержания 21 февраля в аэропорту Мюнхена другого российского болельщика, который был передан Франции по запросу французских властей и также обвинен в причастности к беспорядкам на Евро-2016. Посольство РФ в Германии тогда выразило протест относительно задержания и передачи третьему государству гражданина России, который не совершал правонарушений на территории Германии.

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