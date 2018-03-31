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Экс-начальницу госстройнадзора Кузбасса арестовали по делу о пожаре в ТЦ в Кемерове

Происшествия
31 марта, 12:18 дата обновления: 31 марта, 12:27 UTC+3

Следствие считает, что Танзилия Комкова должна была запретить эксплуатацию самовольно возведенного торгового центра

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Экс-глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова

Экс-глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова в субботу арестовал на 1 месяц и 25 суток бывшую начальницу инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилию Комкову. Она, по версии СК, должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 64 человека, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток то есть до 25 мая", - сказала судья Инна Михайленко.

Объясняя необходимость ареста Комковой, следователь ранее сообщил суду, что она пыталась скрыться, уехав в Москву, но была принудительно доставлена обратно в Кемерово. Сама обвиняемая объяснила поездку необходимостью показаться к врачу, у нее был куплен обратный билет на 1 апреля. Вину она не признает.

В судебном заседании присутствовали родственники погибших и пострадавших. Представитель СК сообщил, что в списке потерпевших на данный момент значатся 49 человек.

Комкова возглавляла кемеровскую инспекцию Госстройнадзора с 2010 по 2014 годы. Реконструкция здания торгового центра проводилась в этот период, с 2013 года.

Ранее в субботу аналогичное решение об аресте приняли в отношении генерального директора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлии Богдановой. По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлено обвинение, все пятеро арестованы до 25 мая. Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", по последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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