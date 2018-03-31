Бастрыкин: число фигурантов дел о пожаре в ТЦ в Кемерове будет расти

ТАСС, 31 марта. Следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, это заявил председатель СК Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре.

"Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, - круг лиц будет расширяться", - сказал Бастрыкин. Он добавил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации.

Председатель СК России заверил, что "расследование проводится наиболее компетентными специалистами, работа следственной группы ведется в круглосуточном режиме, все это - с целью установления каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам".

Как сообщалось ранее, рассматривается несколько версий пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.