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Пожар на складе с серой в Ленинградской области ликвидировали

Происшествия
31 марта, 12:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, марта. /ТАСС

На тушение огня ушло девять часов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Пожар на складе с серой в поселке Усть-Луга Ленинградской области ликвидирован спустя девять часов с момента начала возгорания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 12:10 мск - полная ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в 03:10 мск в ведомство поступило сообщение о возгорании на складе с серой. В управлении МЧС уточняли, что открытое горение удалось быстро ликвидировать, однако тление продолжалось в течение 9 часов. Для ликвидации пожара, по уточненной информации, привлекалось 24 сотрудника МЧС и 7 единиц спецтехники.

По данным МЧС, на месте было незначительное задымление. Жертв и пострадавших, согласно информации ведомства, нет.

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