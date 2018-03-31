МВД просит арестовать совладельца компании "Сумма" Магомедова

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следственный департамент МВД РФ ходатайствует об аресте совладельца компании "Сумма" Зиявудина Магомедова. Об этом ТАСС сообщили в суде, отметив, что МВД ходатайствует также об аресте брата Магомедова.

"Сегодня Тверской суд рассмотрит материал в отношении Магомедова о заключении под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Как ранее сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и еще несколько человек, включая его брата, были допрошены в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. Как отмечал собеседник агентства, "процессуальный статус Магомедова пока неизвестен". По его словам, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и службы экономической безопасности ФСБ в рамках уголовных дел провели обыски по 70 адресам.

Официальный представитель группы "Сумма" 30 марта сообщал ТАСС, что Зиявудин Магомедов общался со следственными органами, но это не был допрос, а в компании обыски не проводились.