Аэроэкспресс насмерть сбил женщину на станции Переделкино в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пожилая женщина получила смертельные травмы, попав под Аэроэкспресс в районе станции Переделкино в Москве, сообщили в субботу ТАСС в пресс- службе Управления МВД РФ на транспорте по ЦФО.

"Около 12:20 в районе платформы Переделкино электропоезд Аэроэкспресс, следовавший до аэропорта Внуково, сбил женщину возрастом около 70 лет. От полученных травм она скончалась", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте. Сотрудники УТ МВД по ЦФО выехали на место ЧП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.