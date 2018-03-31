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СПЧ просит ФСИН проверить законность перевода Малобродского в другое СИЗО

Происшествия
31 марта, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В обращении также говорится, что вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи состояние здоровья экс-директора "Гоголь-Центра" ухудшилось

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Алексей Малобродский

Алексей Малобродский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по правам человека просит ФСИН оказать медицинскую помощь экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому и проверить законность его перевода в другое СИЗО. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте СПЧ.

"Малобродский был переведен из первого следственного изолятора в четвертый по "решению следователя", однако по российскому законодательству подозреваемых и обвиняемых можно переводить из СИЗО в ИВС [изолятор временного содержания], но не в другое СИЗО", - отмечается в сообщении.

В обращении говорится, что вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи состояние здоровья экс-директора "Гоголь-Центра" ухудшилось.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Малобродскому, арестованному по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сократили число сокамерников в СИЗО. До этого члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обратились к руководству СИЗО №4 ("Медведь"), где находится Малобродский, с просьбой перевести его в более подходящую камеру, а его супруга опубликовала обращение к омбудсмену, в котором указывала на тяжелые условия содержания в переполненной камере.

Дело Серебренникова

По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлек Юрия Итина, Малобродского, бухгалтера Нину Масляеву и других. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и другие фигуранты ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения о их количестве и стоимости, в результате чего были похищены средства.

Серебренников, Масляева и Итин содержатся под домашним арестом. Масляева признала вину, дала показания на бывших коллег.

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Темы
Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович Москалькова, Татьяна Николаевна
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