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Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после пожара на складе с серой в Ленобласти

Происшествия
31 марта, 14:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, марта. /ТАСС

Спасатели боролись с пожаром на протяжении девяти часов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Пожар на складе с серой в поселке Усть-Луга Ленинградской области не привел к повышению концентрации загрязняющих веществ в воздухе в близлежащих населенных пунктах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В управлении уточнили, что возгорание произошло на складе компании ООО "Европейский серный терминал" на территории морского порта Усть-Луга. В связи с пожаром сотрудники ведомства провели лабораторные исследования состояния воздуха на месте ЧП.

"По результатам исследований... [повышенной] концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой зоны деревни Слободка, деревни Косколово (близлежащие населенные пункты - прим. ТАСС) в период возгорания серы не выявлено", - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, в 03:10 мск поступило сообщение о возгорании на складе с серой. В управлении МЧС уточняли, что открытое горение удалось быстро ликвидировать, однако тление продолжалось. Для ликвидации пожара, по уточненной информации, привлекалось 24 сотрудника МЧС и 7 единиц спецтехники.

По данным МЧС, на месте было незначительное задымление. Жертв и пострадавших, согласно информации ведомства, нет. Пожар был ликвидирован спустя девять часов с момента начала возгорания.

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