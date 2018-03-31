Против владельцев компании "Сумма" возбуждено дело о мошенничестве и преступном сообществе

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении владельцев компании "Сумма" о мошенничестве и преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", - сказала она.

Также она отметила, что 30 марта МВД и ФСБ провели обыски в 25 регионах России, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание подозреваемых в преступлении.

"По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов. В настоящий момент материалы для избрания задержанным меры пресечения направлены в суд", - заключила Волк.