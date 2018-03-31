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СК начал проверку из-за гибели женщины под колесами Аэроэкспресса в Москве

Происшествия
31 марта, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Личность погибшей устанавливается

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, сбитой Аэроэкспрессом в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщила она.

По предварительным данным, в субботу около 12:20 женщина, переходившая пути в неположенном месте, погибла, попав под Аэроэкспресс, следовавший в аэропорт Внуково. Личность погибшей устанавливается.

"Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности", - добавила Марковская.

Ранее в пресс-службе Управления МВД РФ на транспорте по ЦФО сообщили ТАСС, что Аэроэкспресс, следовавший до аэропорта Внуково, насмерть сбил женщину возрастом около 70 лет.

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