СК начал проверку из-за гибели женщины под колесами Аэроэкспресса в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, сбитой Аэроэкспрессом в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.
"В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщила она.
По предварительным данным, в субботу около 12:20 женщина, переходившая пути в неположенном месте, погибла, попав под Аэроэкспресс, следовавший в аэропорт Внуково. Личность погибшей устанавливается.
"Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности", - добавила Марковская.
Ранее в пресс-службе Управления МВД РФ на транспорте по ЦФО сообщили ТАСС, что Аэроэкспресс, следовавший до аэропорта Внуково, насмерть сбил женщину возрастом около 70 лет.