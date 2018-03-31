Бастрыкин поручил проверить претензии родственников погибших в Кемерове к работе пожарных

ТАСС, 31 марта. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить работу пожарных по просьбе родственников погибших в "Зимней вишне" в Кемерове. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В связи с поступившими обращениями Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, в частности претензии к работе экстренных служб при пожаре", - сообщила Петренко.

По ее словам, родственники погибших и пострадавшие во время встречи с Бастрыкиным попросили дать оценку действиям пожарных. Они также настаивают на том, чтобы рассмотрели все возможные версии причин произошедшего. Глава СК пообещал регулярно проводить встречи с потерпевшими и предложим им помощь в решении других социальных проблем. "Мы стоим на защите прав потерпевших, и если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания медицинской помощи, решения жилищных проблем, готов обратиться в соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут", - цитирует Петренко Бастрыкина.

Ранее глава СК на встрече с родственниками погибших сообщил, что следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре и что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации.

Как сообщалось ранее, рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.