Лидер партии националистов Белецкий заочно арестован в Москве по обвинению в экстремизме

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы заочно арестовал лидера незарегистрированной партии националистов Ивана Белецкого, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Белецкого меру пресечения заочно в виде содержания под стражу на два месяца", - сказал представитель суда. Избранная Белецкому мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания на территории РФ.

Белецкому заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее сам Белецкий подтвердил ТАСС, что ему заочно было предъявлено обвинение. По его словам, он находится на территории Украины, миграционная служба этой страны рассматривает его дело о предоставлении убежища, официально он находится под защитой управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Генпрокуратура заблокировала все сообщества партии в соцсети "ВКонтакте", ФСБ России провела обыск в офисе организации Белецкого, изъяв технику, атрибутику и документацию. Кроме того, правоохранительные органы провели обыски в квартире Белецкого и националиста Юрия Горского, который сбежал из-под домашнего ареста из России в Литву.