Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Польше

ВАРШАВА, 31 марта. /ТАСС/. Туристический автобус с россиянами попал в ДТП на юге Польши. Как сообщили в субботу польские спасатели, пострадали по меньшей мере 11 человек.

По предварительным данным, автобус следовал из Праги. На трассе он столкнулся с легковым автомобилем.

"В автобусе было 33 пассажира. 11 госпитализированы", - сообщил руководитель спасательной операции Лукаш Гжелак, слова которого приводит телеканал ТВН 24. По словам Гжелака, один из пострадавших доставлен в больницу на вертолете.