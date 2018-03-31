В жилом многоэтажном доме на Ленинградском проспекте в Москве произошел пожар

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в 35-этажном жилом доме на Ленинградском проспекте Москвы, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"16:20 мск, по предварительным данным, в квартире на 29-м этаже 35-этажно жилом доме № 108 по Ленинградскому проспекту произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что из дома спасли 15 человек, включая двух детей. В настоящее время открытое горение ликвидировано.