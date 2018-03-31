Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В жилом многоэтажном доме на Ленинградском проспекте в Москве произошел пожар

Происшествия
31 марта, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Источник в экстренных службах сообщил, что из многоэтажки спасли 15 человек, включая двух детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в 35-этажном жилом доме на Ленинградском проспекте Москвы, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"16:20 мск, по предварительным данным, в квартире на 29-м этаже 35-этажно жилом доме № 108 по Ленинградскому проспекту произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что из дома спасли 15 человек, включая двух детей. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Потерявший семью при пожаре в Кемерове показал в Instagram видео с эвакуацией из ТЦ
2
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Польше
3
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Совладельца компании "Сумма" Магомедова доставили в суд для избрания меры пресечения
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Захарова не исключает причастности британских спецслужб к делу Скрипаля
7
СМИ: власти РФ высылают из Москвы двух немецких военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники