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Прокуратура заявила, что объем совершенных Магомедовым хищений превышает 2 млрд рублей

Происшествия
31 марта, 18:08 дата обновления: 31 марта, 18:31 UTC+3

Также следователь сообщил в суде, что похищенные средства находятся на зарубежных счетах

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Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем средств, похищенных совладельцем компании "Сумма" Зиявудином Магомедовым, превышается 2 млрд рублей. Как передает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где решается вопрос об аресте Магомедова, такую сумму озвучил в зале суда прокурор.

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"В материалах дела содержится информация о семи эпизодах хищений из федерального и региональных бюджетов, также из компаний с государственным участием. Общий объем хищений превышает 2 млрд рублей", - отметил прокурор.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия о заключении Зиявудина Магомедова под стражу.

"Прошу суд удовлетворить ходатайство следствия и избрать Зиявудину Магомедову меру пресечения в виде содержания под стражей с учетом тяжести подозрений, фактов оказания давления Магомедовым на свидетелей и нахождением ряда фигурантов дела за рубежом, где они скрываются от следствия", - заявил прокурор в Тверском суде Москвы.

Также следователь сообщил в суде, что похищенные Магомедовым более 2 млрд рублей находятся на зарубежных счетах.

"Похищенные средства находятся на иностранных счетах офшорных компаний, подконтрольных Магомедову", - сказал он.

Он добавил, что два фигуранта дела о хищении в компании "Сумма" ранее были арестованы по обвинению в мошенничестве. 

"Следствию удалось установить, что во внутренней переписке Зиявудина Магомедова именовали "ЗГ", и он оказывал давление на свидетелей. В частности, эта информация содержится в переписке допрошенного по делу бывшего директора "Глобалэлектросервис". Всего по делу в настоящее время находятся двое обвиняемых в мошенничестве".

Следователь рассказал, что Магомед Магомедов - брат Зиявудина Магомедова хранил у себя дома незарегистрированное оружие, а в ходе обыска в его жилища были обнаружены незарегистрированные пистолеты.

Позиция защиты

Защита попросила освободить Зиявудина Магомедова под залог в 2,5 млрд рублей.

На процессе также сообщалось, что у задержанного была запланирована хирургическая операция в первой неделе апреля. Адвокат попросил суд приобщить к делу медицинские справки, свидетельствующие о заболеваниях задержанного.

Кроме того, к делу по ходатайству защиты были приобщены и благодарственные письма в адрес Магомедова от мэра Москвы Сергея Собянина.

Адвокат Александр Вершинин просил суд закрыть рассмотрение ходатайства в отношении Магомедова в связи с оглашением сведений о его заболеваниях, имуществе и частной жизни. "Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства", - огласила постановление судья.

Сам Магомедов отверг все обвинения в свой адрес.

"Все обвинения следствия не выдерживают никакой критики. Мне не было никакого смысла воровать у самого себя", - сказал он.

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