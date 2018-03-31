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Один человек погиб при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на Ставрополье

Происшествия
31 марта, 18:12 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 31, марта. /ТАСС

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

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СТАВРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля произошло в Андроповском районе Ставропольского края. В результате три человека пострадали, водитель автобуса умер в машине скорой помощи, сообщили в субботу ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД. 

"По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan совершил столкновение с попутным грузовиком "КамАЗ", - сказали в Госавтоинспекции. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины происшествия уточняются. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Андроповского района.

"Водитель автобуса получил наиболее значительные травмы, сообщается, что он скончался в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Автобус направлялся из Кисловодска в Сочи, в нем находились 12 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, травмы, полученные пострадавшими, жизни не угрожают. Пассажиров, которые не пострадали, направили далее по маршруту следования на другом автобусе, значительных травм им удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности, отмечают в ГИБДД.

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