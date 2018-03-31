Суд арестовал совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в субботу заключил под стражу до 30 мая совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Зиявудину Магомедову меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 30 мая", - огласила постановление судья Мария Сизинцева.

Судья в постановлении отметила, что Магомедов подозревается в совершении тяжкого преступления, срок наказания за которое превышает 10 лет колонии. Судья также сослалась на наличие в материалах дела показаний свидетелей, сообщающих об оказании на них давления.

"С учетом данных о личности подозреваемого, тяжести предъявленных обвинений суд не находит возможности применить к Магомедову меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, о которых ходатайствовала защита", - сказала судья.

Защита обжалует заключение под стражу Зиявудина Магомедова, сообщил ТАСС адвокат Александр Вершинин.

Обжаловать решение суда собирается и группа "Сумма", которая также готова сотрудничать со следствием по этому делу. Об этом заявил ТАСС официальный представитель группы.

"В связи с арестом председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова группа "Сумма" заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать и готова сотрудничать со следствием", - сказал представитель "Суммы".

Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и руководитель компании, входящей в холдинг "Сумма", Артур Максидов были задержаны по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе, возбужденному МВД РФ. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, дело возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения".