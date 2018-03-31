Пожар на базе отдыха в Нижегородской области ликвидировали

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание, которое произошло на базе отдыха в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.

"Пожар в главном корпусе базы отдыха "Шавская долина" в Кстовском районе ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ведомства добавили, что из административного здания базы отдыха эвакуировали людей.

"Поступило сообщение о пожаре на кровле административного здания на базе отдыха "Шавская долина" в Кстовском районе Нижегородской области. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Из здания были эвакуированы 29 человек, в том числе семь человек персонала, пятеро детей. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Возгорание возникло на кровле главного корпуса базы отдыха. Общая площадь пожара составила 420 кв. м. Специалисты устанавливают причины возгорания.