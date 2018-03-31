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Пожар на базе отдыха в Нижегородской области ликвидировали

Происшествия
31 марта, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Из административного здания эвакуировали 29 человек

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание, которое произошло на базе отдыха в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.

"Пожар в главном корпусе базы отдыха "Шавская долина" в Кстовском районе ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ведомства добавили, что из административного здания базы отдыха эвакуировали людей. 

"Поступило сообщение о пожаре на кровле административного здания на базе отдыха "Шавская долина" в Кстовском районе Нижегородской области. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Из здания были эвакуированы 29 человек, в том числе семь человек персонала, пятеро детей. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Возгорание возникло на кровле главного корпуса базы отдыха. Общая площадь пожара составила 420 кв. м. Специалисты устанавливают причины возгорания.

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