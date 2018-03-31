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В Твери женщину с ребенком зажало дверями маршрутки

Происшествия
31 марта, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Следователи опросят участников и свидетелей происшествия

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку после сообщений СМИ об угрозе травмирования трехлетней девочки, которую вместе с матерью зажало в маршрутном такси в Твери. Об этом в субботу сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

"Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Внимание следователей привлекла публикация СМИ о том, что 30 марта на повороте с улицы Можайского на Октябрьский проспект города Твери в маршрутке № 208 при выходе из транспорта трехлетняя девочка и ее мать оказались зажатыми дверью микроавтобуса, что едва не привело к гибели ребенка.

"Как только малышка оказалась на улице водитель транспортного средства закрыл дверь, зажав руки ребенка и его матери, которая на тот момент еще находилась внутри салона машины, после чего начал движение. Трехлетняя девочка едва не оказалась под колесами маршрутного такси", - уточнили в управлении.

Привлечь внимание водителя попытался проходивший мимо мужчина, который подхватил девочку. Мать девочки также предпринимала меры, чтобы водитель прекратил движение, после чего он притормозил, открыл дверь и, выпустив женщину, сразу же уехал. В ближайшее время следователь СК опросит всех участников и свидетелей данного инцидента. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

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